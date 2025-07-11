Иракские власти утвердили начало действия контракта на поставку природного газа из Туркменистана.

Как заявило Министерство электроэнергетики страны, этот шаг направлен на восполнение растущего дефицита газа, образовавшегося из-за сокращения поставок из соседнего Ирана.

«Министерство выполнило все административные, технические и логистические требования, связанные с контрактом на поставку туркменского газа, и правительство страны одобрило начало его практической реализации», — отметил представитель иракского Минэнерго Ахмед Муса, слова которого привело агентство INA. Он пояснил, что поставки газа из Туркменистана будут использованы «для компенсации дефицита иранского энергетического сырья, импорт которого в последнее время сократился».

Муса указал, что «сейчас министерство ожидает завершения процедур в Коммерческом банке Ирака для открытия кредитной линии и перевода необходимых средств для оплаты поставок из Туркменистана».

Он добавил, что туркменский газ «покроет часть текущего дефицита до 15 млн куб. метров в сутки для обеспечения работы станций по производству более 2 тыс. мегаватт электричества».