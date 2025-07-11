Россельхознадзор сообщил, что проведет переговоры с компетентным ведомством Армении по соблюдению фитосанитарных требований при поставках армянских цветов в Россию.

14 июля в формате видеосвязи по просьбе армянской стороны заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене проведет переговоры с руководителем Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграном Петросяном.

Обсуждение будет посвящено нарушениям фитосанитарных требований при поставках цветочной продукции из Армении на территорию России, а также прослеживаемость ее производства и ввоза.