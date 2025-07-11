В течение двух лет в Азербайджане будут широко использованы роботы-собаки, доставщики и роботы-уборщики. А к концу года роботы-собаки станут свободно гулять по улица Баку. Об этом Minval Агиль Омарли, руководитель компании Smart Control в Азербайджане.

По его словам, робособаки могут применяться в различных сферах. Их можно привлечь к службе в правоохранительных органах для — патрулирования местности, в обороне — в качестве помощников, в промышленности и т.д. Они могут быть усилены для работы в суровых условиях и оснащены специализированными инструментами и оборудованием.

«Пока робота- собаку нельзя свободно выпускать на улицу, но на следующем этапе это станет возможным. Примерно в течение 3-4 месяцев они будут свободно разгуливать по улицам Баку», — сказал предприниматель.

В случае, если на робота нападут, он может ответить и обидчику точно несдобровать. Поскольку робот изготовлен из металла, то может причинить вред нападающему, а также сломаться.

«Наши собаки будут разгуливать в нескольких частях города точно так, как мы выгуливаем домашних питомцев. Например, я смогу поручить роботу купить кофе из кофешопа. Для этого достаточно будет запустить команду, чтобы робот ее выполнил. Он автоматически сможет выбрать кофе и озвучить какой кофе ему нужно. После покупки, робот-собака вернется назад. В некоторых зданиях Баку такие роботы уже работают, как и другие модели наших роботов-доставщиков», — поделился собеседник.

Компания в настоящее время исследует, где можно задействовать этих роботов в Азербайджане. Стоит одна робособака от 12-13 тыс. манатов и выше. Их компания привозит из Китая и Соединенных штатов Америки. А еще может доставить в Азербайджан модели роботов-гуманоидов и роботов-доставщиков.

По словам Омарли, робособаки не предназначены для детей. Они больше нужны для того, чтобы заменить человеческий труд на опасных участках или в производстве, чтобы сообщить об угрозе. Подобные роботы могут быть полезны при пожарах и в обычной жизни.

Компания также привозит роботы, которые используются в сфере доставки и уборки, например, в отелях и ресторанах. Роботы при виде преграды автоматически останавливаются и могут передвигаться по этажам. Доставщику больше нет необходимости самому подниматься в номер к постояльцам. За него это может сделать робот. Если в отеле установлена система IP-телефонии, то робот может сам позвонить в дверной звонок или сделать звонок на телефон получателя. Сегодня компания-производитель продает этих роботов в Эстонию и Данию. В Азербайджане пока на них спроса нет, поскольку население больше предпочитает живое общение.