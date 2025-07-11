Российские власти приняли решение закрыть консульство Польши в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Дипмиссия прекратит работу с 29 августа этого года. В ведомстве уточнили, что это решение принято в качестве ответных мер на действия Варшавы.

«11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде», — сообщили в министерстве.