По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днём — 33-38° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днём – 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днём – 35-39° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днём 20-25° тепла.