11 июля скончался главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и член Совета по экономической политике при президенте Йигит Булут, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, здоровье главного советника в последние дни ухудшилось. Он проходил длительное лечение от онкологического заболевания.

5 июля глава государства вместе с министром здравоохранения Кемалем Мемишоглу посетил частную больницу, в котором Й.Булут проходил лечение.

53-летний Йигит Булут ранее занимал должность главного редактора на новостных каналах Habertürk TV и Kanal 24.

В 2013 году он был назначен главным советником премьер-министра Турции, а в 2014 году — главным советником президента по экономическим вопросам.