В порту Сиань назначен представитель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), где открыт контейнерный участок. Как сообщает Minval между АЖД и китайской компанией Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает определение новых направлений сотрудничества в области железнодорожного транспорта и транзита, а также реализацию цифровых проектов.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов на встрече с мэром города Е Ню Пином и представителями порта Сиань отметил, что расширение сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере транзитных перевозок и развития Среднего коридора стало насущной необходимостью. Он подчеркнул, что визит президента Ильхама Алиева в Китай в апреле этого года и подписанный в ходе визита совместный документ о развитии стратегических связей внесли вклад в совместную деятельность в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Он также напомнил о встречах между руководством АЖД и порта Сиань, состоявшихся в последнее время, отметив, что переговоры уже дали конкретные результаты и начата реализация совместных инициатив.

Рустамов охарактеризовал подписание меморандума о взаимопонимании, назначение представителя АЖД в порту Сиань, открытие контейнерного участка с ежегодной пропускной способностью 20 тысяч TEU, а также предоставление представителям АЖД доступа к операционной системе порта Сиань для оперативного обмена информацией, как важный шаг в расширении возможностей Среднего коридора и увеличения грузопотока по этому маршруту.

Глава АЖД проинформировал партнеров о Бакинском международном морском порту. Было отмечено, что этот порт, играющий важную роль в обеспечении грузопотока между Азией и Европой, интегрирован в структуру АЖД. Это позволит эффективно координировать портовые и железнодорожные операции и предоставлять комплексные, оптимизированные логистические услуги.

В свою очередь, гендиректор компании Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Юань Сяоцзюнь поприветствовал назначение представителя АЖД в порту Сиань и создание контейнерного участка. Он отметил, что это будет способствовать укреплению сотрудничества, оперативному обсуждению и принятию соответствующих решений для более быстрой и эффективной организации грузоперевозок.

Также АЖД и компания Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. подтвердили направления совместной деятельности по организации контейнерных поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, повышению пропускной способности железных дорог, портов и перевозок через Каспийское море по Среднему коридору, расширению возможностей выхода в Турцию и Европу через железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс, привлечению дополнительного грузопотока с помощью разработки графиков движения на основе данных.

Стороны также договорились о совместной работе по созданию системы отслеживания грузов в режиме реального времени и электронного обмена данными для расширения сотрудничества в области цифровизации.

Отметим, что в марте 2024 года из порта Сиань по маршруту Среднего коридора был отправлен первый контейнерный блок-поезд. Он преодолел расстояние до Баку за 11 дней. В ноябре прошлого года из Азербайджана в порт Сиань был отправлен первый экспортный блок-поезд, состоящий из 62 контейнеров по 40 футов. В настоящее время из Баку в Сиань ежемесячно отправляются два блок-поезда. В результате этого местные предприниматели получили возможность напрямую выводить свои грузы на китайский рынок.