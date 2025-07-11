Начинается приём в дошкольные образовательные учреждения Азербайджана. Об этом Minval сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования.

С 18 июля 2025 года, в 11:00, родители смогут встать в электронную очередь для приёма в детские сады, находящиеся в ведении региональных управлений образования, а также Нахчыванской Автономной Республики.

Уже с 25 июля 2025 года, в 11:00, открывается набор в дошкольные образовательные учреждения города Баку.

Отмечается, что очереди для детей 2020 и 2021 годов рождения будут активны в 11:00, а для детей 2022, 2023 и 2024 годов рождения – в 15:00.

При создании электронной очереди в системе приёма в детские сады, можно выбрать не более 3 дошкольных образовательных учреждений на одного ребёнка. Процесс преобразования существующих очередей в заявки, в случае наличия свободных мест, будет осуществляться не менее чем через 5 (пять) дней.

После того, как для состоящих в очереди родителей появится возможность подать заявку на свободное место, они должны будут подать документы в детсад в течение 7 (семи) дней. В противном случае заявка будет удалена, и очередь будет передана следующему.

Родители могут создать электронный кабинет для приема детей в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год на сайте www.bq.edu.az.