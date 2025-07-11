Директор армянской сети «Ташир пицца» Вагинак Казарян арестован. Об этом сообщает Следственный комитет, передают армянские СМИ.

По данным, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК — неуплата налогов, сборов или иных обязательных платежей в особо крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

Информацию об аресте ранее распространил в социальных сетях активист Месроп Есаян, отметив, что соответствующее решение было принято судом поздно ночью.

Казарян заключен под стражу сроком на один месяц.

Ранее в рамках проверок была приостановлена работа 12 из 32 заведений сети. По данным инспекционного органа, нарушения были выявлены во всех точках, но основания для закрытия были установлены в отношении 12 из них. Некоторые заведения уже возобновили работу.

Проверки начались почти одновременно с арестом владельца «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, задержанного 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне резких высказываний властей в адрес церковного руководства. Сам бизнесмен отверг обвинения, назвав действия властей несостоятельными.