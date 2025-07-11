Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Россия при необходимости может оказать содействие в восстановлении повреждённой инфраструктуры Ирана.

По его словам, на фоне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами, Москва и Тегеран обязаны совместно поддерживать региональную стабильность и безопасность, а также противостоять унилатерализму.

«Россия может как помочь в восстановлении повреждённых объектов, так и выступить посредником для снижения напряжённости», — отметил Джалали.