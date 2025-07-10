Сербия начала подготовку к реализации национальной ядерной программы в мирных целях.

Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович на встрече с представителями Института ядерных наук «Винча».

«Сербия внесением изменений в Закон об энергетике открыла возможность развития ядерной энергии в мирных целях, поскольку мы должны стратегически думать о будущем энергетической безопасности. Это невозможно без укрепления кадровой базы, в чем у нас есть хорошая основа, но мы хотим ее дополнительно усилить, и мы признали институт «Винча» как часть фундамента для создания ядерной программы в нашей стране. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики как учреждение, которое от имени правительства будет вести ядерную программу, работает над созданием специального сектора по ядерной энергии», — приводит слова министра газета Вечерне новости.