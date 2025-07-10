В России прокуратура не нашла нарушений в высказывании депутата Халида Таги-Заде, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков.

Информацию надзорное ведомство прислало в ответ на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева.

«В ответе на запрос указано, что в его выступлении нет прямых или косвенных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Югорские эксперты не обнаружили признаков экстремизма», — уточнил Сысоев в беседе с URA.RU.

Сам Халид Таги-заде прокомментировал данную проверку:

«Я знал, что ничего не найдут. Потому что никаких признаков экстремизма и нарушения территориальной целостности там нет», — поделился парламентарий.

Таги-заде добавил, что считает наказание в виде лишения зарплаты и должности зампреда комитета, которое вынесли до окончания всех проверок и экспертиз, несправедливым.

«Я говорил, но никто не слушал. Это все незаконно. Это нарушение конституционных норм. Это опасный прецедент, что можно на орган власти создать такое давление. Облить человека с ног до головы грязью, и потом еще на законодательном уровне принимать меры ответственности», — отметил депутат.