Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании Лондоном и Парижем соглашения о координации «независимых средств ядерного сдерживания».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания», — заявил британский премьер на пресс-конференции после двустороннего саммита с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

По словам министра, со дня подписания этого документа противники должны знать, что любая угроза Европе вызовет ответные действия со стороны этих участников соглашения.