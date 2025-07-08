Трагическая история девочки-подростка в буквальном смысле подняла на ноги все госструктуры страны. Несколько дней назад в приют «Дети Азербайджана» полиция привела трудного подростка. Девочку передала правоохранителям ее бабушка, которая обосновала свой поступок тем, что больше не в состоянии содержать ее в одиночку. Несколько месяцев назад мать оставила дочь на попечение пожилой женщины, забрав с собой только младшую дочку. Однако внучка стала постоянно сбегать из дома.

Оказавшись не в состоянии справиться с внучкой, женщина обратилась в полицию, чтобы стражи порядка помогли ей определить ребенка в один из детских приютов. Но как только подросток оказался в приюте, вскрылись вопиющие и шокирующие факты из жизни девочки (имя не называем по понятным соображениям). Председатель Общественного объединения «Дети Азербайджана» Кямаля Агазаде буквально забила в «набат», заставив тем самым действовать все государственные органы.

Девочка рассказала, что её мать вступила в брак с осуждённым, отбывающим наказание за изнасилование в одном из исправительных учреждений Баку. В течение года женщина, вместе с дочерями 11 и 6 лет неоднократно ездила на длительные свидания с супругом, оставалась там по три дня. Во время таких свиданий прямо за стеной у тюремного конвоя отчим насиловал девочку. Причем преступление в отношение ребенка совершалось на глазах у матери и сестры.

«Умоляю вас, заберите мою 7-летнюю сестру у матери. То, что сделал отчим со мной, он сделает и с сестрой!», — умоляла девочка правозащитницу.

«Мольба 12-летней девочки, живущей в постоянном страхе, до сих пор звучит у меня в ушах», — сказала правозащитница.

По словам руководителя детского приюта, в настоящее время девочка находится у них. По заявленному факту Управлением полиции Бинагадинского района начаты проверки. Для того, чтобы убедиться в правдивости ее слов, назначена экспертиза. Если выяснится, что девочка стала жертвой сексуального насилия, в котором участвовала и мать, последней грозит уголовное наказание за пособничество, а отчиму – дополнительный уголовный срок.

То, что ребенка могли изнасиловать прямо в пенитенциарном учреждении, вдвойне будоражит сознание. Агазаде пояснила, как подобное могло произойти в исправительном учреждении: «В законодательстве есть пробелы. Если бы правила предусматривали не просто разрешение на свидания ребёнка с отчимом, а уточняли, что это возможно только в случае официального признания отчимом отцовства, таких ситуаций можно было бы избежать. Это не вина Пенитенциарной службы. Закон разрешает длительные встречи заключенных с семьей, поскольку в противном случае нарушались бы права человека. Мужчина ведь встречался с официальной супругой. Откуда надзирателям знать, что там происходит в постели?».

Сейчас с пострадавшей девочкой работают все соответствующие госструктуры. Проверяются все детали возможного преступления.