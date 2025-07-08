На одном из крупнейших рынков Баку сотрудники Агентства пищевой безопасности (AQTA) выявили 740 килограммов непригодной для употребления рыбной продукции.

Как сообщили в ведомстве, рыба хранилась и перерабатывалась с грубым нарушением санитарных норм. В связи с этим вся партия подлежит уничтожению.

В ходе проверки установлено, что рыбоперерабатывающий цех функционировал без регистрации по безопасности пищевой продукции и не отвечал санитарно-техническим, а также санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, вся продукция имела резкий запах.

В связи с этим решено запретить реализацию рыбопродукции, непригодной к употреблению. Деятельность рыбоперерабатывающего цеха приостановлена ​​до устранения выявленных нарушений.