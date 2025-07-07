Российские туристы не спешат отменять поездки в Азербайджан. Об этом прокомментировал Minval глава компании-туроператора Вусал Гаджиев.

Отметим, что в последние дни в СМИ активно обсуждают о резком снижении бронирований туров в Азербайджан — на 30–40%.

Глава туркомпании, активно работающий с российскими туристами, пояснил, почему данная информация не соответствует действительности. По его словам, беспокойство по данному поводу есть. Еще на прошлой неделе оно было крайне высоким, особенно на фоне многочисленных публикаций в интернете. Как в азербайджанских, так и российских СМИ писали о том, что российские туристы якобы отказываются от поездок в Азербайджан на фоне определенного охлаждения отношений между Азербайджаном и Россией.

«В настоящее время в Азербайджане есть туристы из России. Они приехали, несмотря на все публикуемые сообщения. В основном в страну едут туристы, заранее забронировавшие поездки — за два-три месяца вперед. Те, кто заблаговременно купил билеты и туры, не отменяют свои брони», — отметил собеседник.

Он добавил, что зарубежные партнеры проявляют интерес к текущей ситуации в Азербайджане и спрашивают, безопасно ли приезжать в страну. По его словам, несмотря на некоторые необоснованные опасения, возникшие под влиянием отдельных публикаций, все туристы могут быть спокойны относительно безопасности пребывания в Азербайджане.

Иностранные гости прибывают из различных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Основной поток туристов составляют граждане тех регионов, с которыми у Азербайджана налажено прямое авиасообщение. Вместе с тем, принимаются и клиенты, путешествующие транзитом через Москву. Как правило, туристы остаются в стране на срок около недели и посещают не только столицу, но и различные регионы Азербайджана.