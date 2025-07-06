В ряде районов Азербайджана сохраняется ветреная и дождливая погода. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Гяндже составило 8 мм, в Гахе — 7, в Шаруре и Гёйгёле — 4, в Шеки (Кишчай), Загатале, Балакене, Шамкире, Гядабее, Товузе и Шахдаге — 2, в Нахчыване, Дашкесане, Гёранбое и Нафталане — 3, в Баку и на Абшеронском полуострове — до 1 мм.

Максимальная скорость северо-западного ветра достигает в Баку и на Абшеронском полуострове 28 м/с, в Шаруре и Нефтчале — 20, в Джульфе — 19, в Шамахе и Нафталане — 18 м/с.

Высота морских волн составляет 4,2 метра. Прогнозируется, что нестабильная погода продлится до завтрашнего утра.