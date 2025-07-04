В ночь на 4 июля российские оккупационные войска осуществили самый массированный с начала полномасштабного вторжения налёт дронов на Украину. Всего было применено 539 дронов типа Shahed-136/“Гербера”/“Пародия”, а так же 11 ракет, среди которых 1 аэробаллистическая Х-47М2 “Кинжал”, 6 баллистических 9М723/KN-23 и 4 крылатые ракеты “Искандер-К”. Эпицентром этого массированного налёта стала столица Украины – Киев.

Примечательно то, что этот рекордный акт террора был проведён в день, когда состоялся разговор президентов США и России, в ходе которого Дональд Трамп в очередной раз пытался услышать от Владимира Путина некий конструктив относительно мирных переговоров. Но 47-й президент США не только не услышал конструктива, о чём позже заявил в комментариях СМИ, но и получил самую настоящую оплеуху от Путина, устроившего практически сразу показательное кровопролитие в столице Украины.

В целом, нельзя сказать, что нынешний налёт был неожиданным, ведь фактически с июня месяца прослеживается чёткая системность как ракетных ударов, совершаемых Россией по Украине, так и налётов дронов. Но не всегда, когда предупреждён, то защищён. Более месяца назад ГУР МО Украины озвучило потенциал производства в России разных типов дронов. Суммарно, на предприятиях в Алабуге и Ижевске производится до 90 дронов-камикадзе Shahed-136. Примерно столько же производится дронов-приманок “Гербера”/“Пародия”.

Таким образом, в течение месяца у РОВ потенциал ударов может составлять от 5 000 до 5 500 дронов комбинированного типа. Но для проведения таких массированных налётов, как в ночь на 4 июля, Россия выдерживает паузы для накопления, которые могут длиться 3-4 дня, после чего накопленный потенциал концентрируется на отдельно взятом одном или двух городах.

Но проблема в том, что осознание приближающейся угрозы из-за нехватки средств противодействия, ПВО, не даёт возможности гарантировано нейтрализовать эту угрозу. Цель России масштабировать террор с помощью дронов-камикадзе и это отчётливо видно не только по количеству применяемых противником средств и тактикой ударов, но и по появлению новых образцов Shahed-136.

Ранее чётко определялись места производства Shahed-136 по литерам в начале номера дрона. Например, если номер дрона начинался с букв “Ы” и “Ь”, то произведён он был на татарстанском объекте в Алабуге, если с букв “К”, “КМ” и “КЦ”, то произведён этот аппарат был на Ижевском заводе. Сейчас же появились дроны с литерой “Ъ” и “MS”. Последняя нумерация, кстати, иранского образца, что подтверждает продолжающиеся поставки в Россию дронов-камикадзе из Ирана.

На сегодняшний день сложно сказать насколько серьёзно пострадало производство дронов-камикадзе Shahed-136 в ходе ирано-израильского противостояния, но если поставки продолжаются, то можно говорить о том, что Россия не остановится на пути масштабирования террора против Украины, ставшего неотъемлемой частью военной стратегии РОВ.

Не имея на сегодняшний день особых успехов на фронте оперативного или оперативно-тактического масштаба, РОВ пытается принудить Украину к капитуляции путём катализации террора против гражданского населения. Превратить каждую ночь для украинцев в бесконечный кошмар с жертвами и пылающими многоэтажками.

Противодействовать этому террору можно двумя путями. Первый, конечно же, — насыщая Украину системами ПВО, в вопросах чего сохраняется острая зависимость от поставок партнёров. Второй путь – нанесение ударов по предприятиям, производящим в России Shahed-136.

1 июля украинские дроны атаковали военный завод «Купол» в Ижевске, который как раз и занимается производством БПЛА. Но для остановки такого предприятия необходимо больше, чем просто один удар. Это должна быть серия налётов, сопоставимая по удельной мощности с ковровой бомбардировкой завода, а на это необходимо время.

Путин не только не планирует снижать уровень террора тыловой Украины, а наоборот, масштабирует и интенсифицирует удары по гражданскому населению. Всё это указывает на то, что всерьёз обсуждать мирные инициативы он не намерен. Не исключено, что июль станет не менее интенсивным по количеству налётов месяцем и рекорд ночи на 4 июля будет не последним.

Такой формат ведения войны вынуждает принимать комплексные оперативные решения, но забюрократизованная западная система крайне неповоротлива и неспешна в исполнении запросов. Нерешительная и аморфная позиция президента США, с отсутствием сколь-нибудь реального давления на Россию, лишь стимулирует намерения Путина продолжать активный террор.

Выходом из ситуации может быть уничтожение предприятий, производящих дроны-камикадзе, но это задача не кроткосрочной перспективы, из чего следует, что в ближайшее время налёты продолжатся с неизменной интенсивностью.