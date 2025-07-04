В результате ночной ракетной атаки по Киеву пострадали 23 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, спасательные работы продолжаются.

По данным украинских военных, в ночь на 4 июля по территории страны были выпущены 11 ракет: один «Кинжал», шесть баллистических «Искандеров» и четыре крылатых. Сбиты только два крылатых «Искандера», остальные ракеты достигли целей. Основной удар пришёлся на Киев.

Кроме того, была зафиксирована массированная атака дронов — 539 беспилотников, из которых, по заявлениям ВСУ, 476 были сбиты или подавлены средствами РЭБ. Всего по Украине было выпущено 550 целей, 478 из них нейтрализованы. Таким образом, 72 цели достигли своих целей.

Примечательно, что атака произошла вскоре после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого, как сообщалось, обсуждалась в том числе война в Украине. Предыдущий рекордный удар по Украине Россия нанесла менее недели назад.