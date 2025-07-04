Объединенная служба водоснабжения крупных городов утверждает, что причиной проседания почвы в Баку и окрестностях являются естественные процессы. Как уже ранее писал Minval, в Баку и окрестностях образовалось множество пустот под асфальтным покрытием, в которые в любой момент могут провалиться люди, как это случилось 26 июня на территории Бинагадинского района. В результате чего трагически погиб 27-летний Джумшуд Джумшудлу. Этот случай в буквальном смысле поднял на ноги общественность. В результате люди стали снимать и выкладывать в интернет все участки, где были замечены опасные пустоты и деформации в дорожном покрытии.

В свою очередь редакция обратилась с запросом в Объединенную службу водоснабжения крупных городов. На волнующий всех вопрос: «В чем причина проседания асфальта вокруг канализационных люков?» в службе ответили, что все это — естественные процессы.

Коммунальная служба пояснила, что подземные слои почвы с течением времени сжимаются под воздействием физических нагрузок и влажности, в следствии чего и происходит просадка почвы. Особенно процесс активизируется после дождей. Кроме того, интенсивность автомобильного движения и вес транспортных средств на этих участках также ускоряют естественный процесс проседания. С другой стороны, на устойчивость асфальтобетонного покрытия может повлиять воздействие грунтовых вод. В результате образуются впадины вокруг колодцев сточных вод.

«Другим фактором, влияющим на проседание почвы в городах, является строительство частных жилых домов на линиях сточных вод или водопроводов, включая магистральные трубопроводы. При малейших технических неисправностях и авариях, вмешательство в эти линии затрудняется, а в некоторых случаях и вовсе становится невозможным. В результате это приводит к дополнительной нагрузке на инфраструктуру и повышенному техническому износу на различных участках. Со временем износ по цепной реакции затрагивает другие части, способствуя проседанию, особенно на асфальтовом покрытии», — отмечено в ответе Объединения.

Там же добавили, что для решения проблемы проводится ряд технических и административных мер для укрепления участков вокруг колодцев сточных вод. Параллельно обеспечивается последовательный ремонт дорожного покрытия. Служба регулярно контролирует и оперативно восстанавливает выявленные провалы.

Кстати, после статьи Minval о наличии новый аварийных участков Бакинское водоканальное управление начало активно устранять неполадки в городе.