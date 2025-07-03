В разных частях Баку, вблизи люков, продолжает проседать почва под асфальтом. Этому свидетельствуют видеокадры, заснятые и выложенные в социальных сетях жителями города. После инцидента на жилой территории «Баксол» население стало активно публиковать в интернете все участки, где проседает земля.

Напомним, что 26 июня в Бинагадинском районе столицы, на улице Алескера Гаибова, 20/90 (в народе называемой Баксол), 27-летний Джумшуд Джумшудлу вышел из дома за хлебом. Идя по дороге, он в буквальном смысле провалился под землю. Джумшудлу упал в канализационный сток, где его унесло сильным течением воды. Спасатели искали тело Джумшудлу, пока 28 июня в 15:35 не нашли его в коллекторе на территории поселка Говсаны Сураханского района города Баку.

«По словам очевидцев, после того, как он провалился, его голос был слышен одну–две минуты — он звал на помощь», — ранее рассказал друг Дж. Джумшудлу.

Сотрудники райнной прокуратуры осмотрели место происшествия. Как оказалось там и раньше проседала почва из-за разлива канализации. В ходе расследования было установлено, что канал, в котором произошел инцидент, находится на балансе Управления Бакинского водоканала — публично-правового лица «Объединенной службе водоснабжения крупных городов» Государственного агентства водных ресурсов. Однако в Объединенной службе отмахнулись от обвинений, обвинив в этом предпринимателей, якобы из-за которых коммунальные службы не могут нормально отремонтировать линию канализации.

Поскольку дело получило широкий общественный резонанс, люди, опасаясь повторения инцидента, стали предавать огласке адреса участков, где проседает земля. Так, один из пользователей ТикТок выложил видео, заснятое в столичном поселке Бадамдар, недалеко от Управления дорожной полиции города Баку. Там, у люка, под асфальтом, образовалась пустота. Сразу после этого, на вторые сутки, прибыли рабочие и заделали дыру в асфальте. Однако пустота под ним, скорее всего, так и осталась, потому как никто не видел, как рабочие заполняли ее.

Аналогичное видео распространил один из жителей Ени Ясамала. Он заметил на улице Арифа Мехтиева обвал земли под тротуаром. Автор видео обратился к столичным властям и попросил отремонтировать участок, пока не случилась очередная трагедия.

Пустоты под асфальтом образуются не только в Баку. Такая же ситуация наблюдается в городах Хырдалан и Сумгайыт. Пока в направлении обеспечения безопасности никаких работ не ведется. Необходимо, чтобы Исполнительная власть совместно с соответствующими органами провела тщательную проверку на предмет выявления пустот в местах движения пешеходов и транспортных средств и обеспечения безопасности.