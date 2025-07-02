В городе Шуша начал работу 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Мероприятие организовано Министерством экономики Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Секретариатом ОЭС и Конфедерацией торгово-промышленных палат ОЭС.

Как сообщает Minval, форум проходит в рамках «Недели ОЭС», проводимой по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Форум посвящён теме «Содействие инвестициям и торговле как катализатору устойчивого развития в регионе ОЭС». Он направлен на укрепление экономических связей между государствами-членами, расширение торгового сотрудничества и продвижение инвестиционного потенциала.

В церемонии официального открытия принял участие первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.