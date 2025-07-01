Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Бакира Сафарова, который был жестоко задержан силовиками по делу о преступлениях давних лет, до 19 июля 2025 г включительно. Отметим, что Бакир Сафаров – брат убитых в ходе операции российских силовиков Зияддина и Гусейна Сафаровых.

Ленинский районный суд Екатеринбурга также рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахлимана Гянджиева до 19 июля 2025 г включительно.

Ходатайство следствия об аресте Шахина Лалаева планируется рассмотреть завтра.

Следует отметить, что на заседание прибыли глава азербайджанской диаспоры и исполняющий обязанности генконсула Азербайджана в Екатеринбурге. Также были обеспечены повышенные меры безопасности.

