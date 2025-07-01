В Азербайджане появятся новые специальности и квалификации. Как сообщает Minval, Государственное агентство занятости объявило тендер на подготовку новых профессиональных стандартов и обновление уже имеющихся.

Таким образом, в Азербайджане появятся специальности, которых до сих пор официально не существовало, но тем не менее работа по этим направлениям уже давно ведется и даже сформирвоались специалисты. Например, в ближайшее время будут утверждены следующие специальности: специалист по программированию серверного интерфейса; UI и UX-дизайнер; дизайнер моушн-графики; инженер инфраструктуры цифровой базы данных; специалист по поставке программного обеспечения для станций зарядки энергии; специалист по оптической коммуникационной технологии; облачный архитектор и т.д.

Кстати, на смену должности привычного библиотекаря в скором времени придет специальность инженера цифровой библиотеки. Современные реалии связаны с появлением новых сфер деятельности. После активного импорта в Азербайджан электромобилей оказалось, что стране нужны новые специалисты. В связи с этим Госагентство занятости поставило задачу — учредить следующие специальности: мастер по ремонту электродвигателей легкового транспорта; специалист по электромобилям; специалист по анализу и управлению рисками на транспорте. Появятся и квалификации в области финансовой аналитики, морского технического и коммерческого менеджмента.