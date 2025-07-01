Российские медиа выдали свою интерпретацию гибели братьев Сафаровых, умерших после задержания в Екатеринбурге.

По версии издания E1.RU, никакого насилия не было — «Зияддину стало плохо дома», а Гусейн почувствовал себя плохо уже в отделе. Один умер якобы от сердечной недостаточности, другой — от эмболии.

«Зияддину стало плохо дома. При виде ворвавшихся полицейских он схватился за сердце, ему сразу вызвали скорую, спасти его не удалось — он умер в больнице. Гусейн же пожаловался на плохое самочувствие уже в отделе. Он скончался, пока ждали скорую и пытались откачать. У Зияддина Сафарова клиническая картина характерна для инсульта. Следователи огласили результаты вскрытия и подтвердили эту версию. Выяснилось, что он умер от сердечной недостаточности. У второго брата, Гусейна, диагностировали эмболию», — утверждает издание.

На многочисленные гематомы на теле издание также находит «объяснение»:

«Ухудшение состояния мог спровоцировать шок или стресс. При этом никаких переломов или разрывов органов у него не было. Только гематомы (синяки). Скорее всего, проблемы с сердечно-сосудистой системой — это у них семейное».

Почему родственники говорят о насильственной смерти, в издании «не понимают».