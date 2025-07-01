Родственник убитых братьев Сафаровых Сейфеддин Гусейнли рассказал о следах пыток прибывших из России телах.

«Во время судебно-медицинской экспертизы, на которую меня пригласили для опознания тел моих братьев, доставленных в Баку и зверски убитых представителями силовых структур России в городе Екатеринбург, я стал свидетелем ужасающей картины, это еще больше повергло меня в шок. Многочисленные следы пыток на их телах неопровержимо доказывают, что информация, выдуманная и распространённая российской стороной о причине смерти моих братьев, является полнейшим абсурдом», — цитирует его АПА.