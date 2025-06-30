Теперь свидетельство о рождении родителей, станет одним из главных документом при оформлении брака в Азербайджане. Этот документ необходим, чтобы пресечь регистрацию родственных браков, сообщает Minval.

С 1 июля в Азербайджане вступает в силу запрет на браки между близкими родственниками, включая двоюродных братьев и сестёр. Согласно официальной статистике Министерства юстиции, в январе 2025 года в стране было зарегистрировано 4753 брака, в феврале — 3277, в марте — 3624, в апреле — 3847. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года число заключённых браков составило: в январе — 3710, в феврале — 3071, в марте — 3334, в апреле — 3769. В настоящее время значительного роста не наблюдается.

По данным Минюста, согласно поправке к статье 12 Семейного кодекса, больше не допускаются браки между двоюродными братьями и сестрами, имеющими общих биологических дедушку или бабушку, а также браки с племянниками и племянницами. Наличие близкого родства между лицами, желающими вступить в брак, будут проверять сотрудники ЗАГСа, консульской службы или органа исполнительной власти. Эти данные будут отражены в информационной системе Министерства юстиции.

Однако, если окажется, что информация о степени родства отсуствует, лица вступающие в брак должны будут предъявить свидетельство о рождении родителей. Но, как показывает практика, не все могут получить свидетельства о рождении родителей. Документы могут быть утеряны, лицо может не иметь доступ к ним или родители и вовсе могли родиться в другой стране. Поэтому возникает множество вопросов по поводу эффективности этих поправок.

На это в Минюсте пояснили, что в органы регистрации актов гражданского состояния придется представить дополнительные документы. Таковые можно будет получить, запросив их в архиве. Другие новые правила регистрации брака в Азербайджане станут известно позже.

Если в результате этого выяснится, что брачующиеся являются близкими родственниками, их брак не будет оформлен юридически.