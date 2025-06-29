Россия проявляет заинтересованность в притоке трудовых мигрантов, но в то же время придает важность соблюдению ими правил пребывания в стране. С данным заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

«Мы придаем большое значение тому, чтобы иностранные граждане своевременно урегулировали свой статус в соответствии с нормами ЕАЭС и внутренним законодательством, в том числе последним указом президента от января этого года. Мы и наши киргизские коллеги заинтересованы, чтобы люди, приезжающие на работу в Россию, чувствовали себя уверенно. Для этого важно, чтобы их правовое положение было полностью урегулировано», — цитирует «РИА Новости» Лаврова.