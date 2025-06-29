В ночь на 29 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине с применением ракет и ударных дронов, в ходе которого погиб летчик 1 класса подполковник Максим Устименко. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

«К сожалению, сегодня у нас еще одна болезненная потеря. Сегодня ночью, отражая массированный воздушный налет противника, на самолете F-16 погиб летчик 1 класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот использовал все бортовое вооружение, сбил семь воздушных целей.

Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — отмечается в сообщении.