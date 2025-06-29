Россия вновь массированно атаковала Украину. В ночь на 29 июня российские войска применили дроны и ракеты, большое количество из которых было направлено на западные области Украины, сообщает РБК.

В Черкасской области была повреждена гражданская инфраструктура. О взрывах также известно, в частности, в Киеве, Львове, Николаеве, на Полтавщине. Во Львовской области под ударами оказалась критическая инфраструктура.

Россия в общей сложности применила более 450 ударных дронов и около 40 ракет.

По данным мониторинговых ресурсов, использовались крылатые ракеты Х-101/Х-55, запущенные с Ту-95МС, ракеты «Калибр» с акватории Чёрного моря, гиперзвуковые Х-47М2 комплекса «Кинжал», а также баллистические ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М» и их северокорейские аналоги KN-23.