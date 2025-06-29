Сын лидера США Дональда Трампа и вице-президент Trump Organization Эрик допустил, что может баллотироваться на выборы президента страны.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Эрик отметил, что он или кто-либо другой из членов семьи главы государства мог бы основать политическую династию.

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был «да», я думаю, политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы это сделать», — признался он.