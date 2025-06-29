Эльгиз Сафаров, подвергшийся пыткам российских правоохранителей в Екатеринбурге, поведал подробности насилия.

«Они совершили рейд на наш дом и забрали моего отца, меня в тот момент не было дома. Их забрали в 5 часов утра. Около двух часов дня я пришел в кафе, чтобы поинтересоваться персоналом. Внезапно люди в масках совершили рейд на кафе, повалив всех на землю лицом вниз. Они выстрелили охраннику кафе в глаз, ему предстоит операция. Они сломали челюсть одному из сотрудников. Затем они начали унижать и оскорблять нас, избивая, угрожали убийством», — сказал он АПА.

Эльгиз Сафаров отметил, что первым делом силовики в масках разбили камеры наблюдения в кафе:

«Они затребовали карты памяти камер. Владелец кафе — мой отец Акиф Сафаров. Он — старший брат Сафаровых. Сейчас он тоже в камере, в отделе полиции. По моей информации, моих дядей тоже избивали и даже пытали больше, чем отца. На глазах у отца они избили его братьев».

Эльгиз Сафаров сообщил, что лица, совершившие налет на кафе, не представили никаких документов:

«После устранения камер наблюдения, они стали избивать нас. Узнав, что я сын владельца кафе, они потребовали у меня шашлык. Они разбили посуду в кафе. Когда я готовил шашлык, периодически подходили и били дубинками по спине. Где-то два с половиной часа нас удерживали лежащими на полу в кафе. Устроив пирушку, снова избили нас и ушли».

Э.Сафаров рассказал, что двое его дядей погибли, а другие подверглись физическим пыткам, у них переломаны ребра.

Э.Сафаров добавил, что его отец и дяди были задержаны в 2001 году по подозрению в убийстве азербайджанца:

«Я не знаю, кто именно был убит в то время. Сейчас они требуют, чтобы наши родственники взяли на себя то преступление».