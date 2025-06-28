С 8 по 15 июля Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проведёт аукционы по продаже транспортных средств. В общей сложности на торги будет выставлено 82 автомобиля.

Известно, что 8 июля на аукционе будет представлено 27 автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2014 годы. Стартовая цена на этот транспорт варьируется от 2 000 до 14 500 манатов.

А 15 июля на торги будет выставлено 55 транспортных средств в рамках 6 лотов. Это автомобили выпущены в 1997–2013 годах. Начальная стоимость составляет от 1 500 до 294 150 манатов (в зависимости от лота).

С полным списком выставленного имущества можно ознакомиться по ссылке.

Желающие принять участие в аукционах могут получить подробную информацию и зарегистрироваться на сайте ведомства.