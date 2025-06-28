Государственный таможенный комитет Азербайджана вошёл в состав Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ВТамО).

Как сообщает ГТК, в последний день 145/146 сессий Совета таможенного сотрудничества состоялись выборы для формирования представительства в руководящих органах организации.

В связи с деятельностью, осуществляемой в рамках ВТамО, при поддержке таможенных служб государств-участников Азербайджан был избран членом Политической комиссии.

Политическая комиссия является одним из основных директивных органов Всемирной таможенной организации, играя важную роль в разработке высших стратегических документов, определении долгосрочной политики организации и обеспечении политической координации на высоком уровне между государствами-членами.