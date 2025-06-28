По информации Национальной гидрометеорологической службой, в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах полуострова ожидается слабый туман. Днем северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23°C, днем ​​28-33°C. Атмосферное давление понизится с 755 мм ртутного столба до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем ​​40-50%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем ​​возможны кратковременные ливни, грозы, град в некоторых горных районах. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°С, днем ​​31-36°С, в горах ночью 10-15°С, днем ​​20-25°С.