ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 28 июня возобновляет авиарейсы по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку. Об этом сообщили А в AZAL.

Эти авиарейсы были временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась, что позволяет восстановить безопасное авиасообщение между Азербайджаном и Израилем.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение AZAL, в кассах авиакомпании, а также у аккредитованных агентств.