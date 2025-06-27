Россия готовит официальное письмо в адрес правительства Армении с указанием на противоречие между нормами, принимаемыми в рамках сближения с Европейским Союзом, и обязательствами в рамках Евразийского экономического союза, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По словам вице-премьера, Россия считает, что некоторые действия Армении, в частности нормативные акты, упрощающие правила сертификации продукции из стран, не входящих в ЕАЭС, противоречат единым требованиям союза. Оверчук пояснил, что в нормативно-правовой базе Армении появляются положения, которые могут привести к попаданию на внутренний рынок ЕАЭС продукции, не соответствующей его стандартам. Этот вопрос выносится на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии.

Он уточнил, что документ будет направлен в адрес его армянского коллеги Мгера Григоряна.