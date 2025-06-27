Согласно информации Государственной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём — 68-31° тепла. Атмосферное давление опустится с 759 мм ртутного столба до 756 мм.рт.ст.. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днём — 45-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в горах местами туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днём — 32-37° тепла, в горах ночью — 8-13° тепла, днём — 18-23° тепла.