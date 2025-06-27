Генеральная прокуратура Азербайджана расследует взрыв, произошедший на киностудии. Об этом говорится в информации пресс-службы Генпрокуратуры.

26 июня около 23:00 поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром на киностудии «Азербайджанфильм» им. Джафара Джаббарлы, по адресу: Ясамальский район, Московский просп., 1.

На основании полученной информации сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры осмотрели место происшествия с участием специалистов МЧС и Центра судебной экспертизы Министерства юстиции. Были назначены экспертизы для установления причин произошедшего, а также проведены необходимые процессуальные действия.