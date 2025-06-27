Как сообщалось, пожар, вспыхнувший вчера вечером в здании, где хранилась пиротехника, используемая при съемках фильмов, на территории киностудии «Азербайджанфильм» им. Джафара Джаббарлы, был потушен в короткие сроки благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС.

Информацию распространила пресс-служба МЧС.

В результате взрыва обрушились конструкции одноэтажного строения общей площадью 200 м². Другие пиротехнические средства, хранимые в деревянных ящиках, 3 баллона с пропаном и близлежащие здания были защищены от огня. Погибших и пострадавших во время инцидента, к счастью, нет. Правоохранительные и другие органы выясняют причины случившегося.