В Мингячевире состоялась торжественная церемония открытия гидроэлектростанции «8 Ноября», названной в честь исторической даты освобождения города Шуша в ходе второй Карабахской войны. Станция стала важным символом не только энергетического развития страны, но и национальной памяти.

Как отметил в беседе с Minval депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, реализация подобных проектов имеет ключевое значение для диверсификации энергетического сектора и повышения энергоэффективности: «Открытие ГЭС «8 Ноября» имеет важное значение не только с точки зрения энергоснабжения страны, но и в плане поддержки экономического развития и расширения экономических возможностей».

Он также подчеркнул, что хотя электроэнергия, получаемая из альтернативных источников, превышает себестоимость «зеленой энергии», это полностью соответствует экологическим целям Азербайджана, определённым в стратегии до 2030 года. К ним относятся: увеличение доли зелёной энергии в стране, сокращение выбросов углерода на 40%, сокращение выбросов парниковых газов на 35%.

«Эффективное использование электроэнергии позволяет получать больше энергии из альтернативных источников и повышает эффективность зелёной энергии. Повышение энергоэффективности и увеличение доли возобновляемых источников энергии являются одними из ключевых факторов устойчивого развития и экономического роста страны», — отметил депутат.

Вугар Байрамов также напомнил, что Азербайджан ежегодно экспортирует 25 миллиардов кубометров «голубого газа» в 12 стран. По его словам, расширение экспортного потенциала в этой сфере остаётся одной из главных целей: «В результате как расширение использования электроэнергии, так и увеличение экспортного потенциала голубого газа будут способствовать укреплению энергетических возможностей и экспортного потенциала Азербайджана. Рост производства электроэнергии, с одной стороны, должен удовлетворять потребности страны в энергии, а с другой — приводить к снижению потребления природного газа».

Он добавил, что с учетом годового объема потребления населением природного газа в 13,5 миллиарда кубометров, переход на альтернативные источники, особенно на гидроэнергетику, может существенно сократить внутреннее потребление газа и создать условия для его дополнительного экспорта: «На мой взгляд, это создаст условия для того, чтобы Азербайджан в будущем мог экспортировать ещё больше голубого газа и направлять его в большее количество стран. С другой стороны, хотя не существует серьёзных ограничений, связанных с себестоимостью, это не означает, что себестоимость электроэнергии, получаемой из альтернативных источников, будет такой же, как у традиционной энергии».

В заключение Вугар Байрамов подчеркнул:«В этом контексте становится ясно, что гидроэлектростанции имеют не только историческое и символическое значение, но и играют важную роль в обеспечении потребности в энергии и увеличении экспортных возможностей».