В Баку задержаны граждане Грузии, приехавшие в Азербайджан с целью совершения краж. Как сообщает Министерство внутренних дел, иностранцы были арестованы на территории Хатаинского района столицы.

В полицию поступила жалоба от владельца квартиры, из которой было украдено 1300 манатов наличными и ювелирные изделия на сумму около 30 000 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского РУП задержали подозреваемых в совершении преступления — граждан Грузии Александриа Кахабера (46 лет), Русиа Славу (48 лет), Саникидзе Давита (40 лет), а также жителя Сабирабадского района Фикрета Селимова (58 лет).

Выяснилось, что злоумышленники в течение нескольких дней наблюдали за подъездами жилого дома. Убедившись, что в одной из квартир никого нет, они проникли внутрь. После кражи злоумышленники намеренно сломали дверь на балкон, чтобы создать впечатление, будто в квартиру проникли именно через неё и таким образом пытались скрыть настоящие улики.

По предварительным данным, участники группы планировали продолжить кражи, если бы не были арестованы. Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.