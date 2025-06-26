Удержание США в НАТО и сохранение военной помощи Украине стали главными задачами саммита в Гааге, отмечает обозреватель Bloomberg Макс Гастингс. По его мнению, европейские лидеры были вынуждены демонстрировать лояльность и восхищение президентом Дональдом Трампом, чтобы избежать его гнева и угрозы выхода США из альянса.

«Саммит не ставил цель обсуждать глобальную стратегию — вместо этого он показал отчаянные попытки европейских стран увеличить расходы на оборону и угодить американскому лидеру в манере, невиданной даже во времена холодной войны», — пишет Гастингс.

Он добавляет, что западные лидеры были вынуждены унижаться, соглашаться с Трампом и проявлять покорность, несмотря на частные сомнения.

«Никто, кроме Трампа, не поверил его заявлению о том, что американские и израильские удары отбросили Иран на десятилетия назад, но публично они молчали, чтобы не вызвать его гнев», — отмечает автор.

Что касается Украины, европейцы признали, что не способны предоставить Зеленскому такую поддержку, какую обеспечивает США. Все участники саммита понимали, что только полное подчинение и союзников, и Киева сможет удержать помощь США Украине.