Начался месяц Мухаррам.

Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Мухаррам. По лунному календарю хиджры завершается 1446 год, а начало 1447 года – 1 день месяца Мухаррам выпадает на 26 июня 2025 года по григорианскому календарю.

День Ашура приходится на 5 июля. 25 июля является последним днем месяца Мухаррам.

Во время траурных мероприятий в течение 60 дней месяцев Мухаррам и Сафар, особенно в траурные дни Тасуа и Ашура, недопустимо нанесение телесных повреждений, кровопускание и т.д.

В то же время религиозные церемонии должны проводиться в мечетях, святилищах с соблюдением положений закона «О свободе вероисповедания».