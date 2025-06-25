Сенатору и экс-руководителю «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину не понравилась шутка о себе в КВН.

Смысл незамысловатого сюжета юмористов был таков:

— Командир, я остаюсь, у меня тут девушка появилась.

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

— Это кто сказал?

— Это было в докторской Рогозина.

В ответ Рогозин пригрозил юмористам отправкой на фронт.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится. Так что вместо унылого говна, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезём до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала», — написал он в своем тг-канале.