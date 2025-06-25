Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения в результате ударов Израиля и США. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Наши ядерные объекты были серьезно повреждены. Это несомненно, потому что они неоднократно подвергались атакам со стороны израильских и американских агрессоров», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera. Багаи подчеркнул, что международное сообщество должно в первую очередь осудить действия США.

Как отметил представитель иранского МИД, позиция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении ударов по ядерным объектам республики «не была позитивной». Он отметил, что именно МАГАТЭ должно работать над тем, чтобы заслужить доверие Ирана.