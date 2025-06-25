Заместитель министра внутренних дел Армении Лена Нанушян прокомментировала скандальную аудиозапись, приписываемую архиепископу Баграту Србазану.

«Я прослушала все записи… Больше всего меня возмутили слова «скотская нация». Как сильно вы ненавидите эту нацию — а кого же вы тогда любите?» — заявила Нанушян.

По её словам, не менее тревожны и другие высказывания в записи, где, по сути, звучит идея, что человеческая жизнь армян «не имеет ценности»:

«Пусть будут аварии, пусть гибнут люди — ничего страшного, важно другое… Но что именно?».