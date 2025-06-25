По данным Госкомстата, средняя номинальная зарплата в Азербайджане в 2024 году составила 1009,2 маната. Но если копнуть глубже, становится очевидно: реальные доходы азербайджанцев сильно зависят от того, в какой отрасли они работают. Трудящиеся в некоторых секторах экономики, особенно в нефтяной и финансовой сферах, сотрудники зарабатывают в несколько раз больше, чем, скажем, в торговле или сельском хозяйстве.

По данным Госкомстата, абсолютным лидером по уровню оплаты труда является добывающая промышленность. Занятые в данной сфере кадры в среднем получают зарплату в размере 3564,8 маната. Надо сказать, что в частных компаниях доходы сотрудников начинаются от 4197 манатов в месяц. Это является ведущей отраслью, так как именно здесь сосредоточены крупнейшие ресурсы страны — нефть, газ и полезные ископаемые.

Также доходами выше среднего могут похвастаться работающие в финансовом и страховом секторах – 2 682,4 маната составляет среднемесячная заработная плата сотрудников.

Финансовому и страховому секторам уступают доходы лиц, занятых профессиональной и научной деятельностью — 1 710,7 манатов. Затем следуют сектора: информации и связи -1 670,8 манатов, государственного управления, защиты и социального обеспечения 1 417,6 манатов.

Отраслями со средними зарплатами можно назвать: строительство – 1 086,5 манатов, операции с недвижимостью – 1 073,3 маната, транспорт и складское хозяйство – 1 395,1 манат, энергетика и газоснабжение – 1 097,2 маната.

А вот наименее оплачиваемыми остаются сферы: сельское и лесное хозяйство, рыболовство – 589,6 манатов. Это почти в шесть раз меньше, чем в нефтегазовом секторе. Административные и вспомогательные услуги – 620,0 манатов.

Особенно низкие зарплаты в государственном секторе – всего 548,9 манатов. Торговля и ремонт транспорта – 691,3 маната. Причём в госсекторе показатель почти в полтора раза выше, чем в частном.

Далее, гостиницы и общепит – 749,2 маната. Разрыв между государственными (1 789,4 маната) и частными структурами (712,8) особенно резкий.

Искусство, отдых и развлечения – 747,0 манатов. Однако в частном секторе — аж 1 169,6, что говорит о доходности отдельных проектов или учреждений.