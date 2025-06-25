В Азербайджане в 2024 году зафиксировано общее снижение уровня смертности. По данным Государственного комитета по статистике, в прошлом году скончались 58 909 человек, что на 2% меньше, чем в 2023 году (60 150).

Продолжающаяся тенденция спада смертности началась еще в 2022 году. Тогда число умерших в стране составляло 60 810. Однако цифры говорят еще и о другом. Статистика приводит основные причины смертности в стране. Как и всегда главной из них остается летальность от болезней системы кровообращения. В 2024 году от этой причине умерли 33 289 человек. И хотя это на более чем 1000 случаев меньше, чем два года назад, однако остается одним из самых высоких показателей.

На втором месте в Азербайджане по показателям смертности находятся злокачественные новообразования. Тут онкология демонстрируют тревожную динамику. В стране устойчиво растет летальность от онкологических заболеваний 9 681 смертельных случая в 2024 году против 9 818 случаев в 2023 году и 8369 случаев в 2022 году. Третье место в статистике занимают болезни органов дыхания, что демонстрируют также плавный, но стабильный рост. В 2024 году от заболеваний умерли 1 450 человек, тогда как в 2022 году — 1 280.

Далее в списке основных причин смертности числятся травмы, отравления и внешние воздействия — в отличие от остальных категорий, здесь наблюдается снижение: в 2024 году — 2 714 случаев, по сравнению с 3 177 в 2023 году.

Стоит отметить, что сегодня общий уровень смертности на 100 тысяч населения снизился с 602,4 в 2022 году до 577,4 в 2024 году.