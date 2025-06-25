Названа одна из самых востребованных профессий на ближайшие несколько лет. Как передает Minval, Айхан Гадашев, руководитель портала Azexport.az, считает, что в ближайший год, а то и два, будет актуальной профессия менеджера в области электронной торговли.

«Мы часто посещаем производственные объекты, близко знакомимся с сотрудниками и руководящим составом. Во время одного из последних визитов я заметил указанные при входе в комнаты должности, такие как бухгалтер, человеческие ресурсы, материально-техническая поддержка. На мгновение я подумал, что через 1-2 года мы увидим новую должность в этом списке такую, как менеджер электронной коммерции или что-то подобное», — отметил Гадашев.

Он добавил, что последние тенденции и статистика также показывают, что бизнес движется именно в этом направлении. Это является лишь вопросом времени.